شعبة الأرز: سعر الكيلو في المنافذ يبدأ من 14 جنيها.. وطرح عبوات بوزن جديد غدا

كتب أحمد عرفة

أكد رجب شحاته ، رئيس شعبة الأرز بغرفة باتحاد الصناعات، أنه لا توجد أزمة في الأرز كما يروج البعض، ولكن ما حدث خلال الفترة الماضية مجرد متطبات أثرت على تواجد الأزر في السوق ولكن تم تدارك الأمر سريعا.

وأضاف رجب شحاتة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن كيلو الأرز في 2022، وصل إلى 20 جنيها، ولكن في الوقت الحالي سعر كيلو الأرز حاليا يبدأ من 14 جنيها، ومتوفر بجميع المنافذ في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتابع: هناك بعض المضارب في الأماكن الصحراوية التي كانت تعاني من عدم توافر الأرز بصورة مناسبة وتم حل المشكلة بعد التواصل مع وزارة التموين وتوفير كميات الأرز لهم.

وأشار رئيس شعبة الأرز بغرفة باتحاد الصناعات، إلى أن الأرز الذي يباع في معارض أهلا رمضان تختلف أسعاره حسب جودته، وتبدأ من 14 جنيها وتصل إلى 18 جنيها، موضحًا أن مصر لديها مخزون استراتيجي من الأرز، منوها أن المرة الوحيدة التي تم استيراد أرز من الخارج كانت في 2017.

أوضح رجب شحاته، أنه يجب على المواطنين عدم تحزين أي كميات من الأزر ويجب على كل مواطن شراء السلع وفقا لاحتياجاته ولا توجد أزمة في توافر الأرز.

واختتم رجب شحاته، أن وزير التموين وافق على توفير عبوات من الأرز بوزن 5 كيلو و10 كيلوجرام، في المنافذ للمواطنين، بدءا من غد الثلاثاء.