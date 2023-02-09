طقس شمال سيناء.. توقف هطول المطر وحركة الرياح وفتح ميناء العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت أجواء شمال سيناء اليوم استقرار جزئى بعد توقف حركة الرياح وهطول المطر مع استمرار برودة الأجواء .

وأعلن ميناء العريش البحرى عودة تشغيله بعد فترة إغلاق امام حركة الملاحة نظرا للتقلبات الجوية، وبدورها سارعت فرق مصحوبة بمعدات تابعة لمجالس المدن وشركة المياه والصرف الصحى فى التخلص من تجمعات وبرك المياه فى شوارع مدينتى العريش والشيخ زويد.

وكانت مناطق غرب وشرق العريش ونطاق مركز الشيخ زويد تعرضت لسقوط امطار متقطعة طوال نهار وليلة أمس تراوحت ما بين خفيفة ومتوسطة، وتسببت الأمطار فى تكوين برك فى الشوارع داخل المدن، وبرك تجمعت على مسارات الطرق بنطاق مركز الشيخ زويد و أعاقت حركة السير.

وأعلن أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش فى بيان، انه يتابع عمليات تصريف مياه الأمطار داخل المدينه، لافتا انه تم تشكيل غرفة عمليات بناء علي تعليمات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لمتابعة عملية تصريف الأمطار، ويقوم فريق إدارة الأزمات بالمجلس من خلال تواصل الغرفه مع بلاغات المواطنين ورؤساء مناطق الخدمات

وأكد رئيس المدينة ان معدات المجلس كانت علي استعداد تام لمواجهة مياه الأمطار داخل مدينة العريش حيث تم الدفع بعدد اثنين سيارة كسح وتم تجهيز عدد خمسة ماكينات شفط مياه، موضحا ان غرفة عمليات مجلس مدينة العريش علي تواصل مع غرفة عمليات الديوان العام لتلقي أي بلاغات والتعامل معها.

وبدورهم أعرب المزارعون فى مناطق شرق العريش والشيخ زويد ومناطق جنوب رفح عن سعادتهم بسقوط الأمطار فى هذا التوقيت لأنها روت مساحات زراعية من الشعير الذى يتم زراعته على مياه الأمطار وتساعدهم فى زراعات جديدة للتين والعنب ورى، وتغذية المخزون الجوفى الذى يعتمدون عليه فى استخراج المياه الجوفية لرى مساحات اشجار الزيتون.