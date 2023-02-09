ضبط مخزن يحتوى على زجاجات مواد غازية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 300 زجاجة مواد غازية مجهولة المصدر داخل أحد المخازن خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بالعاشر من رمضان، ضمن خطة إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود عبد الرحمن مدير الادارة ومفتشي الإدارة بالمرور على الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة، وأسفر المرور عن تحرير المحضر رقم 1096لسنه 2023 جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مخازن المواد الغذائية بالجملة لوجود سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 25 صندوق مواد غازية بكل صندوق 12 زجاجة بإجمالي 300 زجاجة مجهولة المصدر على ذمة المحضر.

وتحرير 4 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات، وتحرير 2 محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الأغذية.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.