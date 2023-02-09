اليوم السابع
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ضبط عاطل وراء سرقة سيارة من أسفل عقار فى مدينة بدر

الخميس، 09 فبراير 2023 11:53 ص
ضبط عاطل وراء سرقة سيارة من أسفل عقار فى مدينة بدر سرقة سياره - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة ، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة سيارة أجرة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة السيارة "ملكه" حال توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق - "له معلومات جنائية" مقيم محافظة بنى سويف).

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (السيارة المُبلغ بسرقته) حال  تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة  على النحو المشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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