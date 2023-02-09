صحة القليوبية تبدأ فعاليات حملة "قلبك أمانة" لمتابعة الأمراض غير السارية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، تدشين فعاليات حملة "قلبك أمانة"، وذلك بتدريب 25 طبيبًا بشريًا، و25 ممرضة، و25 مثقفة صحية على أعمال الحملة "الأمراض غير السارية"، وكيفية عمل مؤشرات شهرية لمتابعة الأداء.

وقالت المديرية، في بيان لها، إن ذلك يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ على صحة الشعب المصري، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت رعاية الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتورة رباب عبد الحليم مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بالمديرية.

وتابعت صحة القليوبية، أنه تم ذلك بمركز تدريب المديرية وبقاعة المؤتمرات الكبرى بمستشفى التأمين الصحي ببنها، وذلك بحضور فريق الإدارة العامة للمناطق الطبية المتكاملة بالوزارة، وفريق الرعاية الأساسية بالمديرية والإدارات الصحية التابعة.

وفي سياق منفصل، أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، عن انطلاق البرنامج التدريبي للتدريب علي مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام المرحلة الأولي من المبادرة بمحافظة القليوبية، وذلك في خطوة من ضمن خطوات تدريبية كثيرة تتم للاستعداد لانطلاق المبادرة، يستهدف هذا البرنامج التدريبي الأطباء وأطقم التمريض بأقسام الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفيات وزارة الصحة والجامعة على أن يتبعها باقي محافظات المرحلة الأولى.

ويتضمن هذا البرنامج التدريبي المتكامل محاضرات نظرية يتبعها تدريب علي رأس العمل وممارسة عملية للمناظير وتدخلات معقدة لكافة أشكال حالات المناظير القولونية.



المشاركات بالحملة



حملة قلبك أمانة



خلال فعاليات الحملة



فعاليات التدريب بالحملة



