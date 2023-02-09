"سيبقى منارة للأبد".. شاهد التدوينة الكاملة لرئيس كرواتيا بدفتر كبار زوار معبد أبوسمبل

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

فى زيارة تاريخية، استقبلت معابد أبوسمبل بمحافظة أسوان جنوب مصر، الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، وقرينته سانيا ميلانوفيتش، فى جولة سياحية لمعبدى رمسيس الثانى ونفرتارى بمدينة أبو سمبل السياحية، ضمن جولة بعدد من المزارات السياحية بمختلف المدن المصرية.

وحرص رئيس جمهورية كرواتيا، على تدوين كلمات تذكارية فى دفتر كبار زوار معبد أبوسمبل، وذلك عقب استماعه لشرح مفصل عن تاريخ ومكونات معبدى أبو سمبل من الدكتور عبد المنعم سعيد، المشرف العام على شئون السياحة والآثار بأسوان، وتقديم الدكتور أحمد فرمان، مستشار محافظة أسوان للسياحة والآثار والهوية البصرية، وأيضاً سيد سعدى رئيس مدينة أبو سمبل السياحية درع المحافظة للرئيس الكرواتى نيابة عن محافظ أسوان، وهدايا تذكارية لحرمه تعبيراً عن التراث الأسوانى والفرعونى الأصيل.



التدوينة الكاملة لرئيس كرواتيا بدفتر كبار زوار معبد أبوسمبل

وكتب الرئيس الكرواتى فى تدوينته بدفتر كبار الزوار: "إنه من عظيم فخرى أن أكون هنا لزيارة هذا المعبد الرائع الذى يحبس الأنفاس، هذا الأثر الرائع الذى استطاع أن يصمد ها هنا لآلاف السنين وسيبقى للأبد منارة للبشرية جمعاء، شكرا لمنظمة اليونسكو والمجتمع الدولى "العالم أجمع" الذى استطاع أن ينقذ هذا المعبد ليظل باقى للأجيال القادمة".

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المشرف العام على شئون السياحة والآثار بأسوان، والمكلف بمرافقة وتقديم الشرح الوافى للرئيس الكرواتى خلال زيارته لمعبد أبوسمبل، أن رئيس كرواتيا أبدى سعادته وانبهاره بما شاهده من عظمة الحضارة المصرية القديمة المجسدة داخل معابد أبوسمبل، خلال جولته داخل معبدى رمسيس ونفرتارى والتى استغرقت نحو ساعة ونصف، لافتاً إلى أن الرئيس الكرواتى اختار أبوسمبل كوجهة سياحية مفضلة فقط فى جنوب مصر بجانب مزار وحيد آخر فى محافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، أن الرئيس زوران ميلانوفيتش، أبدى تطلعاته لزيادة السائحين الزائرين لمصر بشكل عام وتضاعف أعدادهم عن الموجودة حاليا لأكثر من 11 مليون سائح خلال العام الواحد، فى ظل ما لمسه من مقومات سياحية عالية داخل مصر.