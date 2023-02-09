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سوناك: تزويدنا لأوكرانيا بالطائرات أمر غير مستبعد

الخميس، 09 فبراير 2023 07:00 ص
سوناك: تزويدنا لأوكرانيا بالطائرات أمر غير مستبعد رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك
وكالات

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه "لا يمكن استبعاد أي شيء" في ما يخص توريدات الطائرات المقاتلة لأوكرانيا.

وقال سوناك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قاعدة جوية بريطانية في مقاطعة دورست بجنوب غربي انجلترا، الأربعاء، إنه "في ما يتعلق بالطائرات المقاتلة، فإنها جزء من النقاش، ونحن بحثنا هذا الموضوع اليوم وفي وقت سابق".

وتابع: "أعلنا اليوم أننا سندرب الطيارين الأوكرانيين وفق معايير الناتو، لأن الخطوة الأولى في تقديم الطائرات الحديثة هي تدريب الطيارين والكوادر الذي سيستطيعون استخدامها. وهذه العملية ستستغرق بعض الوقت. ونحن نبدأ بها اليوم".

وأضاف أنه "لا يمكن استبعاد أي شيء" بشأن تزويد كييف بالطائرات، مشيرا إلى أن إحدى الصعوبات في هذا الصدد متعلقة بالمدة الطويلة لتدريب الطيارين.

يذكر أنه في أعقاب قرار عدد من الدول الغربية تزويد أوكرانيا بالدبابات، طالبت كييف بتسليمها الطائرات المقاتلة الحديثة الغربية الصنع. وأعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن أمله بالحصول على الطائرات البريطانية قريبا خلال زيارته للمملكة المتحدة، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز أن الحديث لا يدور عن تزويد أوكرانيا بالطائرات .


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