رئيس جامعة دمياط يفتتح بطولة كأس مصر لرفع الأثقال للمكفوفين.. صور

افتتح الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، بطولة كأس مصر لرفع الأثقال للمكفوفين، والتي تنظمها كلية التربية الرياضية بجامعة دمياط، حيث استقبل بمكتبه وفدا من الاتحاد المصري للمكفوفين مكون من بخيت عزيز، وحازم فتحي عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري للمكفوفين، وعماد الدين عبد العزيز المدير الإداري لمنتخبات المكفوفين، والدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للمكفوفين، و كان ذلك بحضور الدكتور محمود إبراهيم المتبولي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أحمد عوض أحمد أستاذ تدريب رفع الأثقال المساعد بالجامعة والحكم الدولى لرياضة رفع الأثقال.
ورحب رئيس الجامعة بالضيوف، وتمنى لهم بطولة ناجحة وشكرهم على ثقتهم فى تنظيم جامعة دمياط للبطولة، ومن جانبهم قدم الاتحاد المصري للمكفوفين لرفع الأثقال درعا تذكاريا لرئيس الجامعة.
وتوجه الجميع لافتتاح فعاليات البطولة التي يشارك فيها 30 لاعبة و40 لاعبا من مختلف الأندية المصرية، وشهد رئيس الجامعة جزءا من المنافسات للأوزان المختلفة، كما حيا المتسابقين والمتسابقات، وكذلك لجنة التحكيم و فريق الجامعة المنظم للبطولة.
جدير بالذكر أن البطولة تقام يومى من 9 و 10 فبراير 2023 بجامعة دمياط، وهى أول بطولة تنافسية على مستوى الجمهورية تنظمها الجامعة، كما يدخل ضمن أجندة الجامعة تنظيم كلية التربية الرياضية للعديد من البطولات المحلية والإقليمية والعالمية فى الفترة القادمة.
رئيس جامعة دمياط يفتتح بطولة كأس مصر لرفع الأثقال للمكفوفين
بطولة كأس مصر لرفع الأثقال للمكفوفين
كأس مصر لرفع الأثقال للمكفوفين
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