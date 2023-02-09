رئيس جامعة دمياط يفتتح بطولة كأس مصر لرفع الأثقال للمكفوفين.. صور

ورحب رئيس الجامعة بالضيوف، وتمنى لهم بطولة ناجحة وشكرهم على ثقتهم فى تنظيم جامعة دمياط للبطولة، ومن جانبهم قدم الاتحاد المصري للمكفوفين لرفع الأثقال درعا تذكاريا لرئيس الجامعة.

وتوجه الجميع لافتتاح فعاليات البطولة التي يشارك فيها 30 لاعبة و40 لاعبا من مختلف الأندية المصرية، وشهد رئيس الجامعة جزءا من المنافسات للأوزان المختلفة، كما حيا المتسابقين والمتسابقات، وكذلك لجنة التحكيم و فريق الجامعة المنظم للبطولة.

جدير بالذكر أن البطولة تقام يومى من 9 و 10 فبراير 2023 بجامعة دمياط، وهى أول بطولة تنافسية على مستوى الجمهورية تنظمها الجامعة، كما يدخل ضمن أجندة الجامعة تنظيم كلية التربية الرياضية للعديد من البطولات المحلية والإقليمية والعالمية فى الفترة القادمة.