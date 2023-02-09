رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجلس النواب الأردنى لبحث الملفات المشتركة.. صور

كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم، أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى مصر.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء برئيس مجلس النواب الأردني في بلده الثاني مصر، مُشيدا بما تشهده العلاقات بين القاهرة وعمّان من تطور مستمر، وتنسيقٍ حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ومؤكدا ضرورة مواصلة جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي وتعميقها بما يُعظِّم المصالح المُشتركة للبلدين، في إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وأهداف استراتيجية.

وأضاف: أود التأكيد على أننا في مصر والأردن، وأقول ذلك في لقاءاتي مع أخي الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، نعمل كفريق واحد، فنحن نبذل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق مستويات معيشة أفضل لشعبي البلدين، خاصة في ملف الحماية الاجتماعية، في ظل هذه الظروف العالمية الصعبة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على قوة علاقات الأخوة والتقدير التي تجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني، ولذا ينبغي البناء على هذه الصلات القوية بين زعيمي البلدين من أجل مزيد من التعاون في شتى المجالات.

كما تطرق إلى تنامي العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مُعربا عن شكره للرعاية الكريمة التي يحظى بها المواطنون المصريون العاملون في الأردن من جانب الحكومة الأردنية في ظل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.

وفي الوقت نفسه، أكد "مدبولي" على الدور المهم للمجالس النيابية في توطيد العلاقات بين البلدين، لافتا في هذا الصدد إلى ما تشهده العلاقات بين البرلمان المصري ومجلس النواب الأردني من تعاون وثيق في ظل ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط، وأخذاً في الاعتبار تشابه التحديات التي تواجه البلدين.

وأشار رئيس الوزراء إلى التعاون القائم بين مصر والأردن والعراق في إطار آلية التعاون الثلاثي، كما تطرق إلى مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة التي استضافتها الأردن يوم 20 ديسمبر 2022، والتأكيد على ضرورة مواصلة مصر والأردن والعراق الدفع باتجاه ترجمة المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي إلى مشروعات فعلية على الأرض.

وخلال اللقاء، أثنى رئيس مجلس النواب الأردني على عمق العلاقات التي تربط مصر والأردن، مؤكدا أن "الدبلوماسية البرلمانية" تعد إحدى أدوات تعزيز التعاون بين البلدين، لافتا إلى أنه بحث مع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سبل تعزيز الصداقة بين البرلمانين المصري والأردني.

وقال "الصفدي": لمصر وللثقافة المصرية تأثير عظيم على الأردن والعرب جميعا، مشيرا إلى أن البرلمان الأردني يقدر الدور المهم والحيوي الذي تؤديه الجالية المصرية في مختلف النواحي الاقتصادية والتنموية في الأردن.

وأكد أهمية مواصلة تفعيل آليات الشراكة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، والاستفادة من الإمكانات الضخمة التي تتوافر في بلداننا، وهو ما يسهم في تحقيق معدلات كبيرة من الاكتفاء الذاتي في دولنا.

وفي غضون ذلك، أكد السفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى مصر، أن الدولة المصرية استطاعت على مدار الأعوام الثمانية الماضية إنجاز مشروعات كبرى، منها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، و"حياة كريمة"، ومشروعات الطرق وغيرها، وهي إنجازات تمثل مصدر سعادة وفخر.