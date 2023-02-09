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رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء: نستعد لإطلاق استراتيجية الرقابة الغذائية الأولى

الخميس، 09 فبراير 2023 11:17 ص
رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء: نستعد لإطلاق استراتيجية الرقابة الغذائية الأولى الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة المصرية لسلامة الغذاء
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة المصرية لسلامة الغذاء، أنه تم إنشاء الهيئة فى عام 2016 وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية، متابعا: "تقوم الهيئة بإطلاق الاستراتيجية الأولي من 2023 – 2026، لتعزيز الرقابة الغذائية ودعم التحول الرقمي وتعزيز منظومة معامل التحاليل من خلال الربط الإلكتروني. 
 
وأضاف خلال كلمته خلال فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية "سايلو فوودز"، بمدينة السادات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي:  "أصبح من الواجب شراكة فعالة مع قطاع الصناعات الغذائية، والتواصل المتكامل مع سايلو فوودز، وتقديم المشورة والدعم الفني من خلال زيارات معلنة وغير معلنة.. تطبيق أعلي معايير السلامة، فى كافة المنتجات وتحقيق اشتراطات الهيئة المطلوبة.
 
وتابع: "نعمل حاليا على تسجيل واعتماد المرحلة الثانية منتجات الألبان والحلاوة والطحينة والبسكويت وغيرها.. تتعاون الهيئة من أجل منظومة تغذية متكاملة المواصفات الفنية لعدد 57 موقع بناء مخصصة لإنشاء مخازن استراتيجية للتغذية".
 
 

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السيسي

محافظة المنوفية

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اليوم السابع بلس

سايلوفودز



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