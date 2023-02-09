وزير التموين: منتجات سايلو فوودز تتميز بالكفاءة والجودة وتدعم انخفاض الأسعار

كتب محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

قال الدكتور على المصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن منتجات المدينة الصناعية "سايلو فوودز"، تتميز بالكفاءة والجودة وتدعم انخفاض الأسعار، متابعا: "هذه منتجات للمواطن المصري.. المكرونة والبسكويت والخبز والألبان والعصائر وغيرها.. هذه منتجات أساسية للمواطن المصري".

وأضاف خلال كلمته خلال فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية "سايلو فوودز"، بمدينة السادات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الجميع يعلم التطور والقيمة المضافة فى دعم الوجبات المدرسية.. ومنتجات جيدة من الناحية الغذائية.. فضلا عن سلاسل الإمداد والتوزيع لتحقيق الحوكمة فى التوزيع وصولا إلى توزيع كافة الوجبات المدرسية.. نحن أمام منظومة حقيقية.. وتم توفير الوجبات المدرسية ونرحب بالمشاركة".

وتابع وزير التموين: "البسكويت ليست صناعة سهلة وينتج المجمع الغذائي 40 نوعا لجميع الفئات العمرية.. ويوجد كل أنواع الخبز ومنه العيش البلدي بما يدعم التحكم فى الأسعار والأسواق ويتم ذلك من خلال زيادة الإتاحة.. ومنتج المكرونة أدي واجبه.. وعوض وجود أزمة فى الأرز.. 20 ألف طن و"سايلو فوودز" دعم هذا الأمر.. ونتيح القمح والدقيق وإنتاج المكرونة.. بما يدعم التحكم فى الأسعار.. وهذا الصرح يصب فى صالح المواطن المصري.