دير الأنبا بولا بناصر شمال بنى سويف يحتفل بعيد القديس

احتفل دير القديس العظيم الأنبا بولا بمركز ناصر ( بمركز ناصر ) بمحافظة بني سويف بعيد القديس العظيم الأنبا بولا أول السواح ، حيث رأس صلاة القداس الأول بكنيسة الدير القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا، والقمص اسطفانوس الانبا بولا، والقمص يونان الأنبا بولا وعدد من أباء الدير .
جانب من القداس
دير الانبا بولا
صلاة القداس
قداس الانبا بولا
كما رأس القمص فام الانطونى وكيل دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بناصر، ومجمع رهبان دير الأنبا أنطونيوس القداس الثاني بحضور محبي القديس الأنبا بولا.
وأكد القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا بناصر أن هناك تقليد متبع منذ زمن كبير، بحيث يصلى رهبان دير الأنبا انطونيوس عيد القديس الأنبا بولا، ويصلى رهبان دير الأنبا بولا قداس عيد القديس الأنبا انطونيوس .
وأضاف القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا بناصر، ان القديس العظيم الأنبا بولا ( وهو ما يعرف في الكنيسة بأول السواح في العالم ) ولد سنة 228 ميلادياً بمحافظة الإسكندرية .
جانب من القداس
دير الانبا بولا
صلاة القداس
قداس الانبا بولا
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