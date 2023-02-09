دير الأنبا بولا بناصر شمال بنى سويف يحتفل بعيد القديس

كما رأس القمص فام الانطونى وكيل دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بناصر، ومجمع رهبان دير الأنبا أنطونيوس القداس الثاني بحضور محبي القديس الأنبا بولا.

وأكد القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا بناصر أن هناك تقليد متبع منذ زمن كبير، بحيث يصلى رهبان دير الأنبا انطونيوس عيد القديس الأنبا بولا، ويصلى رهبان دير الأنبا بولا قداس عيد القديس الأنبا انطونيوس .

وأضاف القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا بناصر، ان القديس العظيم الأنبا بولا ( وهو ما يعرف في الكنيسة بأول السواح في العالم ) ولد سنة 228 ميلادياً بمحافظة الإسكندرية .