حياة كريمة.. الكشف على 1989 حالة فى قافلة مجانية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت اليوم جامعة المنوفية ، القافلة الطبية والتوعوية الموسعة لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وجمعية صناع الخير ومديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، ومركز الريف بجامعة المنوفية ، وذلك بقرية بهواش مركز منوف محافظة المنوفية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، وبإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالرحمن السباعي عميد كلية الطب، والدكتورة رباب مبارك عميد كلية طب الاسنان والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة والدكتورة آمال شحاته عميد كلية التمريض والدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومى، والدكتورة فتيحة بطيخ عميد كلية التربية وبحضور الدكتور فريد وجدى وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية والدكتور إبراهيم درويش وكيل كلية الزراعة والدكتور محمود فوزى وكيل كلية التربية، والدكتور جدى مطر مدير مركز الريف بجامعة المنوفية.

وتنسيق وحضور الدكتور رضا الفيشاوى منسق عام جامعة المنوفية للقوافل المتكاملة، والدكتور إيمان مناع منسق القوافل بكلية الصيدلة وعلاء فتحي مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم توقيع الكشف الطبي في تخصصات: الباطنة العامة 150حالة ، الأطفال 118حالة، الصدر105حالة ، القلب والاوعية الدموية 64 حالة الأنف والأذن 95 حالة، العظام 220 حالة، طب الأسرة 20 حالة، الجلدية 150 حالة، الأسنان 120 حالة، الجراحة العامة 23 حالة ،المسالك 33 حالة، العيون626 حالة ، تحليل فيروس الكبدى (ب) 75 حالة ،مع توضيح الخدمات التي يقدمها معهد الكبد القومى ، قياس مستوى السكر والضغط 150حالة، قياس مستوى الهيموجلوبين بالدم 20 حالة مع عطاء التوعية اللازمة حسب احتياجات كل مريض، قياس مستوى ذكاء الأطفال 20 حالة، وعمل التقرير والتحويل اللازم، الإجمالى 1989 حالة.

كما تم توفير نظارات طبية لـ 150 حالة مريض والتكفل 45 حالة عملية جراحية بالعين، وكذلك عمل التحويل اللازم لمستشفيات جامعة المنوفية واستخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة، وتم توزيع الأدوية بالمجان.

كما تمت إقامة ندوات توعوية عن ندوة عن "اعتلال الشبكية السكرى والمشكلات المصاحبة لمرض السكر وكيفيه الوقايه منها" وحاضر فيها الدكتور فريد وجدى أستاذ طب العيون ووكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية ، كما تمت زراعة ما يقرب من 150 شجرة مثمرة.