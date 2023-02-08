رئيس جامعة المنوفية يعلن نشر 24298 بحثًا بالمجلات العلمية العالمية

المنوفية - محمود شاكر

عقد االدكتور أحمـد فـرج القاصـد رئيس جامعة المنوفية اجتماع مجلس الدراسات العليا بمشاركة وكلاء الكليات للدراسات العليا وأعضاء اللجنة أون لاين.

في بداية الإجتماع قدم القاصد التهنئة لمنسوبي الجامعة وأعضاء المجلس بذكري الإسراء والمعراج، كما قدم التهنئة للدكتور نعيم فوزى لصدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدا لكلية التربية الرياضية ، والدكتور أيمن حافظ لصدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدا لكلية الزراعة .

وأشار القاصد إلى أن لجنة الدراسات العليا ناقشت خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني، مشددًا على ضرورة الانتهاء من وضع الخطة الدراسية قبل بداية الدراسة، وسرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول .

وأعلن رئيس الجامعة أنه تم نشر 24298 بحثا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمجلات العلمية العالمية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي انه تم نشر 228 بحثا، بالإضافة إلى قيد 137 طالبًا وطالبة لنيل درجتي الماجستير والدكتوراة خلال شهر يناير الماضي .

وأضاف الدكتور أحمد القاصد أن الجلسة تناولت أيضا الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا والعلاقات الثقافية، وقامت اللجنة بالمصادقة علي محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير و الدكتوراه عن العام الجامعي السابق والحالي، والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية.