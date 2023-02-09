حبس المتهمة بقتل طفلة 4 سنوات فى الشرقية بسبب الغيرة

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة مشتول السوق العامة، حبس المتهمة بقتل الطفلة "سجود" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة لها تهمة القتل العمد.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بورود إشارة من مستشفي مشتول السوق، بوصول "سجود ح" 4 سنوات جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة لوجود شبهة جنائية، وتبين من التحريات الأولية العثور على الطفلة مقتولة بمنزل مجاور لمنزلها، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وبينت التحريات قيام" انتصار س" 23 عاما ربة منزل، باستدراج الطفلة "سجود" بعيد عن أعين الناظرين ووضعها داخل جردل مياه وخنقها، والتخلص من جثتها بإلقائها أعلى غرفة تفتيش بمنزل مجاور لتضليل العدالة بأن الطفلة لقيت مصرعها غرقا، وتم القبض على المتهمة وتبين قيامها بارتكاب الواقعة بسبب الغيرة من سلفتها الشقيقة الكبرى للطفلة المجنى عليها، وتم إحالة المتهمة للنيابة العامة.

وفى سياق متصل، لقى مسن مصرعه غرقا فيما أصيب طفل، إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة بخارية تروسيكل بهما بمصرف بقرية الصوفية نطاق مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصوفية، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر يفيد بورود إشارة مستشفى الصوفية بوصول "محمد ال م " 77 عاما جثة هامدة، و"خالد ع م" 12 عاما مصابا بسحجات وكدمات متفرقة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة،وتبين من التحريات وقوع حادث انقلاب تروسيكل قيادة المتوفى والطفل بمصرف نطاق قرية الصوفية دائرة مركز أولاد صقر، مما أسفر عن مصرع المسن غرقا ونجاة الطفل، وتم تحرير محضر بالواقعة،وإحالته للنيابة العامة، والتى أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، والاستعلام عن حالة المصاب.