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جهود أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب

الخميس، 09 فبراير 2023 11:53 ص
جهود أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب أرشيفية - الداخلية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، أبرزها الآتى:
 
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (5) قضايا.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1895) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (41) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (277) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (3) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 
 

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