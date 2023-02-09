جامعة الزقازيق تحصد 7 ميداليات فى بطولة الجامعات للكاراتيه

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حصد منتخب جامعة الزقازيق على 7 ميداليات فى بطولة الجامعات للكاراتيه " الشهيد الرفاعى 50 "، التى ينظمها الاتحاد الرياضى للجامعات ، ويشارك فيها عدد من الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية فى مختلف الأنشطة الرياضية، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية،

وأعرب الدكتور خالد الدرندلى عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز، وقدم التهنئة للطلاب أدائهم المتميز والمشرف خلال مشاركتهم فى البطولة التى تأتى ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعى فى دورتها الـ 50، مُتمنياً للجامعة وطلابها مزيد من التميز وحصد البطولات، مُثمناً جهود القائمين على الأنشطة الطلابية بالجامعة لإعداد طلاب متميزين للمشاركة فى كافة المحافل والبطولات.

جدير بالذكر أن نتائج البطولة أسفرت عن فوز منتخب جامعة الزقازيق بسبع ميداليات فى بطولة الجامعات للعبة الكاراتيه حققها كلاً من :محمد على أبو بكر الصديق (ذهبية 84 ك) - محمد محمود عزب ( ذهبيه 75ك) - عبدالرحمن هشام، أحمد حسين، عبدالرحمن رأفت، خالد أحمد ( ذهبيه كاتا جماعى طلبة) - أسماء محمد، سلمى عبدالفتاح، مريم جابر، زينب محمد ( ذهبية كاتا جماعى طالبات) - أحمد سامى ( فضيه 84 ك)- محمد سامح (برونزيه 84 ك) - عبدالرحمن هشام ( برونزية كاتا فردي)