توزيع كراتين أغذية ومساعدات عينية على الأُسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية عدة فعاليات استهدفت الأسر المعيلة، حيث قامت مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظة الإسماعيلية، فقامت بتوزيع 2 طن و250 كيلو من اللحوم المهداة من أحد الجمعيات الخيريةعلى الأسر الأولى بالرعاية بالقنطرة شرق وفايد والتل الكبير.

كما تم توزيع بطاطين وأغطية بالتنسيق مع الجمعية، وعلى جانب آخر، تم توزيع كميات أخري من لحوم الأوقاف وكراتين مواد غذائية علي عدد من الأسر المعيلة.

وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم المرور على مؤسسات الرعاية للتأكد من توافر مستلزمات الدور وتوفير المواد الغذائية وتوفير الرعاية اللازمة بدور رعاية المسنين والأيتام، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.