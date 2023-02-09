اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 فبراير 2023 05:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توزيع كراتين أغذية ومساعدات عينية على الأُسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية

الخميس، 09 فبراير 2023 04:25 م
توزيع كراتين أغذية ومساعدات عينية على الأُسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية جانب من توزيع الكراتين
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية عدة فعاليات استهدفت الأسر المعيلة، حيث قامت مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظة الإسماعيلية، فقامت بتوزيع 2 طن و250 كيلو من اللحوم المهداة من أحد الجمعيات الخيريةعلى الأسر الأولى بالرعاية بالقنطرة شرق وفايد والتل الكبير.
 
كما تم توزيع بطاطين وأغطية بالتنسيق مع الجمعية، وعلى جانب آخر، تم توزيع كميات أخري من لحوم الأوقاف وكراتين مواد غذائية علي عدد من الأسر المعيلة.
 
وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم المرور على مؤسسات الرعاية للتأكد من توافر مستلزمات الدور وتوفير المواد الغذائية وتوفير الرعاية  اللازمة بدور رعاية المسنين والأيتام، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.
 

الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

التضامن الاجتماعي

الأسر الأولى بالرعاية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة