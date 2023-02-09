قافلة طبية تستهدف الكشف الطبى على المرضى غير القادرين بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية المستشفى الجامعى بشبين الكوم استهدفت توقيع الكشف الطبى على 198 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقريتى شبرابتوش وكفر طلبوها مركز تلا، وقريتى كفر فيشا وبراهيم مركز منوف، وقريتى جريس وعزبه الإصلاح مركز اشمون فى محافظة المنوفية.

وأعلن أمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية ، أن تنظيم القافلة جاء فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجأ، مؤكدأ أن القافلة قامت على مدار اليوم حيث تضمنت الكشف الطبى على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وثمن فوزى دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم فى تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسى للمحافظة فى تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضى ذهابا وعودة، بالاضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.