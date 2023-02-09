"تموين دمياط" يعلن انطلاق الأوكازيون الشتوى بمشاركة 34 محلًا تجاريًا

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية التموين بدمياط عن انطلاق الأوكازيون الشتوي داخل أسواق المحافظة، وذلك في إطار مبادرة وزارة التموين لعرض المنتجات أمام المواطنين بأسعار مخفضة.

وتضمنت قائمة المحال التجارية بالاوكازيون الشتوي في دمياط 34 محلًا تجاريًا، بينهم 3 محال تجارية تابعة للقطاع العام، لعرض الملابس والأحذية، وكذلك السلع الغذائية طوال فترة المبادرة بأسعار مخفضة تصل إلى 50% على بعض السلع والمنتجات.

من جانبه أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن هناك متابعات يومية على تلك المحال للتأكد من عرض نسب الخصم المتفق عليها، لافتا إلي أن تلك الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة التموين بشأن توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكدا أنه تم اختيار المحال التجارية المشاركة بمبادرة الأوكازيون الشتوي بعناية شديدة، عقب التأكد من عرض منتجات تليق بالمواطنين.

وأضاف وكيل تموين دمياط، أن الأوكازيون التشويش تضمن عدة أنشطة مختلفة لإتاحة الفرصة أمام الجمهور من أجل شراء كافة احتياجاتهم، موضحا أن نسب الخصم تبدأ من 10% وتصل إلى 50% على بعض المنتجات خاصة الملابس.

موضحا أنه تم تحرير عدة محاضر لبعض المحال التجارية بإعلانها عن أوكازيون وهمي وعدم الالتزام بتطبيق نسب الخصم المقررة، مشددًا على أن هناك عقوبات رادعة في انتظار المخالفين، فضلا عن تكثيف حملات المتابعة من جانب مديرية التموين، للتأكد من التزام الجميع بتنفيذ بنود الأوكازيون الشتوي، وتحقيق نسب الخصم المعلنة على السلع التي سيتم عرضها للجمهور.

وتنوعت المحال التجارية المشاركة ضمن الأوكازيون الشتوي بمحافظة دمياط، لتتصدر محال الملابس المركز الأول ضمن قائمة المشاركين في الأوكازيون الشتوي، يليها محال الأحذية وكذلك السلع الغذائية، ثم محال السجاد وبعض الأنشطة الأخرى.