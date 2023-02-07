ضبط 136 مخالفة تموينية متنوعة فى حملات مكبرة على الأسواق بدمياط

شنت مديرية التموين بدمياط ، حملة مكبرة استهدفت عدة أسواق داخل المحافظة، وذلك في إطار خطة مديرية التموين بدمياط لتشديد الرقابة على الأسواق.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مجموعة من المخالفات المتنوعة، والتي بلغت 136 مخالفة تنوعت مابين عدم الإعلان عن الأسعار، وإخفاء السلع بغرض بيعها بأزيد من السعر الرسمي.

ومن جانبه، أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أنه تم تحرير 5 محاضر بيع بأزيد عن السعر الرسمى لكل من سلعة الأرز والسكر بمحلات عامة، وذلك بنطاق كلا مدينة "دمياط الجديدة، وباب الحرس، السيالة" ببندر ومركز دمياط، لافتا إلي أنه قد تم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصة بها.

وأضاف وكيل تموين دمياط، أن الحملات تمكنت أيضا من ضبط عدد 136 مخالفة، متنوعة لمخالفة القوانين والقرارات التموينية، بينها 3 مخابز إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن يستحق عنه فروق اسعار لصالح هيئة السلع التموينية، بالإضافة إلي ضبط 6 مخالفات لمحلات جزارة لعرض لحوم مكشوفة والذبح خارج المجزر.

كما تم ضبط 8 مخالفات أخري استخدام أكياس سوداء محظور استعمالها، بالإضافة إلي 5 مخالفات إخفاء مخازن تابعه للمحل وعدم الاعلان عنها، وأشار أيضا إلي أنه تم ضبط 35 مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهاده صحية، بالإضافة إلى عدد 79 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل

وأوضح المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن هناك إجراءات مشددة يتم اتخاذها خاليا بشأن ضبط الرقابة على الأسواق، مؤكدا استمرار حملات التموين للتأكد من الإعلان عن اسعار السلع وعرضها أمام الجمهور تزامنا مع استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم.