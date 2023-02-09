تعرف على جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنيقب عن الآثار داخل مساكنهم الكائنين بمحافظة أسوان بقصد البحث والتنقيب عن الآثار .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

-ضبط (5 أشخاص -"لإثنين منهم معلومات جنائية"- جميعهم مقيمون بمحافظة أسوان) حال تواجدهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر ، وتم العثور على حفر مربع الشكل.

-ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان) حال تواجده بمسكنه وبحوزته الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب وتم العثور على حفر غير منتظم الشكل.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.