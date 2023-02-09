تعرف على استعدادات جامعة الفيوم للفصل الدراسى الثانى

الفيوم رباب الجالى

أعلن الدكتور محمد فاروق الخبيرى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" الانتهاء من الاستعدادات استقبال الطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى من العام الأكاديمى 2022 / 2023 والذى يبدأ يوم 12 فبراير.

ولفت إلى أن إدارة الجامعة وضعت خطة شاملة بهدف توفير البيئة الأكاديمية المناسبة، وتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مع الالتزام التام بتطبيق الضوابط واللوائح والتقاليد الجامعية، بالإضافة إلى الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية على مستوى كل الكليات وتجهيز القاعات والمدرجات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية وإجراء اعمال الصيانة اللازمة، والعمل على رفع المقررات الإلكترونية من خلال منصة الجامعة الرقمية، تحقيقا لسير العملية التعليمية بانتظام ونجاح.

وصرح الخبيرى أن جامعة الفيوم ستقوم بتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسى الثانى، والتى تتضمن إقامة دورى لكرة القدم واستكمال ندوات حياة كريمة بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات القمية، تشمل المهرجان الأول لشعراء الجامعات المصرية واللقاء القمى التاسع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية والذى يعقد بالتزامن معه اللقاء القمى الثانى لسفراء النوايا الحسنة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر ودائم، حيث تم الانتهاء من أعمال التعقيم ومختلف أعمال الصيانة فى مبانى المدن الجامعية، وذلك لاستقبال الطلاب المغتربين، لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة.