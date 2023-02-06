بدء فعاليات ملتقى الإبداع الرابع لكليات التربية النوعية بجامعة الفيوم اليوم

الفيوم رباب الجالي

تشهد جامعة الفيوم اليوم بدء فعاليات ملتقى إبداع الرابع لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية والذى يعقد فى الفترة من اليوم وحتى التاسع من الشهر الجاري وذلك اليوم الأحد، تحت إشراف الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور أحمد فتحى عميد كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم ، إن فعاليات الملتقى تشمل عدد من المسابقات فى مجالات التربية الفنية وتضم النحت والتصميم والخزف والطباعة والرسم والتصوير الزيتى والأشغال الفنية وأيضًا مجال الاقتصاد المنزلى والذى تقام من خلاله مسابقات التطريز والتريكو والكروشيه وتصميم الازياء وفى مجال تكنولوجيا التعليم

وأضاف عميد كلية التربية الفنية أن الملتقي يشمل مسابقات فى برمجيات التعلم وإنتاج الأفلام الوثائقية والتربية الموسيقية وتضم مسابقات العزف والغناء الفردى والكورال وتشارك فى المسابقات 10 جامعات مصرية وهى جامعات الإسكندرية وعين شمس وطنطا وبورسعيد والمنوفية وأسيوط وبنها والمنيا وكفر الشيخ وجامعة الفيوم وكان استقبل الدكتور أحمد فتحى عميد كلية التربية النوعية أمس وفود الجامعات المشاركة فى الملتقى.

وكانت شهدت الجامعة أول أمس قيام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، فعاليات النسخة الأولي لمؤتمر "الفيوم في عام المجتمع المدني والعمل التطوعي" الذي نظمه الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالفيوم، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة الفيوم، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجامعة الفيوم، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وفي كلمته أعرب محافظ الفيوم، عن سعادته للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر الأول، الذي يقام علي أرض محافظة الفيوم، تحت عنوان "الفيوم في عام المجتمع المدني والعمل التطوعي" بمشاركة كوكبة متميزة من ممثلى الوزارات المعنية، والكوادر العلمية، والجمعيات الأهلية، والقيادات التنفيذية، وكافة الأطياف، موضحاً أن العمل الجماعى هو أساس النجاح وسر تقدم وتميز كافة المؤسسات.