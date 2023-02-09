تعرف على استعدادات تعليم بنى سويف لاستقبال الفصل الدراسى الثانى

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع مسئولى التربية والتعليم الاستعدادات النهائية لاستقبال الفصل الدراسى الثانى من العام الحالى 2022 / 2023، بعد انتهاء عطلة نصف العام، حيث من المقرر أن تتنظم الدراسة يوم السبت المقبل فى 124 مدرسة تعمل صباحى ومسائى "ابتدائى وإعدادى وثانوى"، فيما تنتظم الدراسة الأحد فى كل المدارس والتى يزيد إجمالى عددها عن 1200 مدرسة، وتستقبل767 ألفا و650 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة فى مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى الثانوى العام والفنى.

وشدد المحافظ على استمرار تفعيل الإجراءات الاحترازية والانتهاء من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية، وتنفيذ خطة متابعة ميدانية لكل المدارس، من خلال توجيه فرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها، بجانب خطة المتابعة الميدانية التى تنفذها المديرية والتى تتضمن تسيير أوتوبيسات للمرور على المدارس بمشاركة مُوجهى المواد وأعضاء التوجيه المالى والإدارى، لمتابعة المدارس من كل النواحى وتذليل أى صعوبات قد تواجه سير الدراسة، مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة الطلاب والإشراف اليومي إلى جانب متابعة عملية استلام الكتب.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب أن المديرية أتمت استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء عطلة نصف العام، مشيرا إلى عقده سلسلة اجتماعات بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ومديري الإدارات المركزية والإدارات التعليمية لمراجعة خطة استعدادات بدء الدراسة في الفصل الثاني، لافتا إلى تفعيل غرفة العمليات بالمديرية متصلة بغرف عمليات الإدارات التعليمية، وتوجيه فرق ولجان من إدارة المتابعة بالمديرية والإدارات وتوزيع قيادات ومديرى عموم الإدارات المركزية بالمديرية لمتابعة سير العملية التعليمية خاصة فى الأيام الأولى من الدراسة بالفصل الثانى بمختلف إدارات التعليم.

بجانب التأكيد على الاهتمام بطابور الصباح والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهورى بجميع المدارس وتكثيف التوعية بالإجراءات التى يجب اتباعها حال حدوث زلازل أو كوارث من خلال الإذاعة المدرسية وتدريب الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على خطة الإخلاء وعقد ندوات توعية للطلاب في هذا الإطار إلى جانب التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب ،وتفعيل الرحلات المدرسية لجميع المراحل لزيارة المشروعات القومية والأماكن السياحية والأثرية وذلك لتنمية الوعي لدى الطلاب بما تنجزه الدولة المصرية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

كما شدد وكيل التعليم بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل مجموعات الدعم بالمدارس والتى ستكون داخل المدارس لصفوف النقل بينما يتم اختيار (3- 5) مدارس فى كل إدارة تعليم مزودة بقاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات مع اختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة، وتنظيم مسابقة الإدارة المتميزة والتي تهدف إلى خلق حالة تنافسية بين الإدارات بهدف إبراز النماذج الناجحة،والتأكيدعلى دمج التكنولوجيا والأنشطة التربوية بكافة أنواعها في العملية التعليمية وتوظيف القنوات التعليمية مدرستنا " 1,2,3" بمختلف المراحل،بجانب الاستمرار في تنفيذ الأنشطة التربوية وتوفير وقت كاف لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها (الرياضية والفنية والعلمية والثقافية والاجتماعية) والعمل على اكتشاف الموهوبين والمبدعين وصقل وتنمية مواهبهم.