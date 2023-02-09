اليوم السابع
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تعرف على خريطة توجية سيارات خدمة المواطنين داخل قرى بنى سويف

الخميس، 09 فبراير 2023 03:00 ص
تعرف على خريطة توجية سيارات خدمة المواطنين داخل قرى بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قرر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف توجيه سيارات المركز التكنولوجى المتنقل لخدمة المواطنين، والتى تجوب قرى مراكز المحافظة تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف التيسير والتخفيف عن المواطنين على مستوى المحافظة فى مجال تسهيل تقديم الخدمات الجماهيرية ومعاملات الحكومية.
 
وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد اللواء سامى علام بالإشراف على عمل السيارة المتنقلة، وتحديد أماكن تواجدها على مستوى القرى بكل مركز من مراكز المحافظة، حيث تقدم السيارة خدمات (تلقى شكاوى وطلبات المواطنين، استخراج شهادات صلاحية ومتغيرات، رخص بناء، رخص هدم، مرافق، رخص أكشاك وشغالات وإعلانات، وإصدار شهادات وفيات ومواليد) .
 
وحسب محافظة بنى سويف ستتوجه سيارات المراكز التكنولوجيا اليوم الخميس إلى قرية قاى مركز إهناسيا، لتستكمل عملها يوم الأحد 12 فبراير بقرية الفنت مركز الفشن، ثم قرية الحمام مركز ناصر يوم الاثنين 13 فبراير، وفي قرية دشطوط مركز سمسطا يوم الثلاثاء 14 فبراير.
 
فيما أوضحت داليا فيض الله، المشرف على المراكز التكنولوجية، أنه تم إعداد خطة متكاملة لتوجيه المركز التكنولوجي المتنقل إلى المناطق التي تتميز بالكثافة السكانية العالية والبعيدة عن المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، وفق التوقيتات ببرامج زمنية محددة، لتقديم الخدمات للمواطنين بالقرب من محال إقامتهم، وتخفيف الضغط على المراكز الثابتة، وأنه يدير العمل بالمركز المتنقل كوارد بشرية تم تدريبها لتقديم تلك الخدمات.

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