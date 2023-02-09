تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 945 شاحنة و 144 سيارة.
وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 490 شاحنة و 26 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 455 شاحنة و 118 سيارات .
واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة امل بينما تغادر السفينتين الحرية2 ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفن الثلاث الحرية ودليلة و بوسيدون اكسبريس و غادرت السفينتين امل و بوسيدون اكسبريس.
كما تم تداول 3700 طن بضائع عامة ومتنوعة و 255 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1570 راكب بموانيها .
وكان أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، امس الأربعاء أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول خلالها 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و897 شاحنة و 115 سيارة .
وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع ، 544 شاحنة و 15 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 353 شاحنة و 100 سيارات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة