تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 945 شاحنة و 144 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 490 شاحنة و 26 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 455 شاحنة و 118 سيارات .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة امل بينما تغادر السفينتين الحرية2 ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفن الثلاث الحرية ودليلة و بوسيدون اكسبريس و غادرت السفينتين امل و بوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 3700 طن بضائع عامة ومتنوعة و 255 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1570 راكب بموانيها .