تحصين 126 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى فى الغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير، مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، إنه تم تحصين 126 ألفا و147 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى للأبقار وجدرى الأغنام على مستوى المحافظة، وذلك خلال اليوم الأول للحملة التى تم إطلاقها أمس.
وأضاف أنور، فى بيان له، أن المديرية صرفت كل اللقاحات والأمصال والمستلزمات اللازمة لتحصين حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات باختلاف أنواعها من "الأبقار- الأغنام – الماعز" والبالغ عددها 174697، مناشدًا جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 134 وحدة بيطرية وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذه الأمراض.
وأوضح مدير المديرية أن هناك لجان من الأطباء والمعاونين تقوم بالمرور علي المنازل والحظائر لتحصين الحيوانات بجانب الأخري المكلفة بهذا الشأن في الوحدات أو في لجان مركزية داخل القري، مشيرًا الي أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة وثمن التحصين 10.5 جنيه للأبقار و2.90 جنيه للأغنام والماعز .
وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، صرح أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة سيتم تطوير الإدارات البيطرية والمجازر بالأربعة مراكز، ويتم حاليا اختيار الاراضى التى سيتم انشاء عليها المشروعات بعد العرض على الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.
وأضاف مدير المديرية، لـ"اليوم السابع" أن المرحلة الأولى شهدت إنشاء 8 مجمعات بيطرية زراعية، على مساحة 330 مترا نصيب الوحدة البيطرية 140 مترا تقريبا نصيب الوحدة البيطرية، والباقى جمعية زراعية ومركز ارشاد زراعى، مضيفًا إنه جارى انتهاء المرافق بكل المشروعات التابعة لنا.
وأوضح أن الوحدة البيطرية بمشروعات حياة كريمة مزودة بصالة لفحص الحيوان، وغرفة للكشف على الحيوانات، بالإضافة الى صيدلية مزودة بكافة الأدوية اللازمة، ومعمل لتحليل العينات، بجانب الغرف الخاصة لمدير المنشاة والاطباء والمعاونين.
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