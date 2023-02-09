تحصين 126 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى فى الغربية

الغربية محمد طارق

قال الدكتور حاتم أنور مدير، مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية ، إنه تم تحصين 126 ألفا و147 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى للأبقار وجدرى الأغنام على مستوى المحافظة، وذلك خلال اليوم الأول للحملة التى تم إطلاقها أمس.

وأضاف أنور، فى بيان له، أن المديرية صرفت كل اللقاحات والأمصال والمستلزمات اللازمة لتحصين حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات باختلاف أنواعها من "الأبقار- الأغنام – الماعز" والبالغ عددها 174697، مناشدًا جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 134 وحدة بيطرية وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذه الأمراض.

وأوضح مدير المديرية أن هناك لجان من الأطباء والمعاونين تقوم بالمرور علي المنازل والحظائر لتحصين الحيوانات بجانب الأخري المكلفة بهذا الشأن في الوحدات أو في لجان مركزية داخل القري، مشيرًا الي أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة وثمن التحصين 10.5 جنيه للأبقار و2.90 جنيه للأغنام والماعز .