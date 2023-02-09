تحسن ملحوظ في حالة الطقس بدمياط .. واستمرار انخفاض درجات الحرارة

تشهد دمياط اليوم تحسن ملحوظ في حالة الطقس ، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وكذلك سرعة الرياح.

ويسود طقس معتدل نسبيا على كافة أنحاء المحافظة، بينما انكسرت موجة الصقيع نسبيا نهارا، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وارتفاع امواج نهر النيل.

وفي سياق متصل، أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار تطبيق حالة الطوارئ للتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار، وكذلك أية طوارئ تحدث جراء موجة الطقس السئ التي تشهدها المحافظة.

وشددت محافظ دمياط، على ضرورة تواجد معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشوارع المدنية الرئيسية والميادين العامة وتزويدها بالفرق المدربة الأزمة للتعامل مع تركمان مياه الأمطار، فضلا عن استمرار حملات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة والمرور على اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المحافظة والتأكد من صيانتها بشكل يضمن سلامة المواطنين.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انعقاد غرفة العمليات بشكل دائم لمتابعة الموقف اولا بأول، واكدت أيضا على القيام بفتح محاور مرورية بالمناطق التي تشهد أعمال تطوير، لتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق ومنع التكدس المروري.

وكثفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، حملاتها بشوارع المحافظة لرفع تراكمات مياه الأمطار، إضافة إلي تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، وصيانة أعمدة الإنارة وكذلك متابعة اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المحافظة.

وبدأت رحلات الصيد بمدينة عزبة البرج، استعداداتها من أجل استئناف تلك الرحلات مجددا، بعد أن توقف بعضها نتيجة موجة الطقس السئ التي شهدتها دمياط خلال الأيام الماضية، كما أعلنت ميناء دمياط استمرار العمل وتداول السفن والحاويات بصورة طبيعية منذ بدء نوة الأمطار وحتى اليوم