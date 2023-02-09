وقال بوتين في اجتماع لمجلس المراقبة في وكالة المبادرات الاستراتيجية وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إن العديد من الشركات الأجنبية تترك سوقنا تحت ضغط من حكوماتها، لكن بسبب خسارة سوقنا تكبدت هذه الشركات خسائر فادحة، فهذا اختيارهم وقرارهم".

وأعرب بوتين عن ثقته في أن الشركات الغربية نادمة لمغادرة السوق الروسية والكثير منهم يفعلون ذلك دون رغبة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال الروسي نجح في التعامل مع الوضع بعد انسحاب العلامات التجارية العالمية وأخذ مكانهم.

ووضع الرئيس الروسي أمام الحكومة ومجلس المراقبة هدفا للارتقاء بالسلع الروسية في الأسواق الخارجية لتصبح مسألة فخر وطني وحسد من قبل المنافسين، قائلا "يجب تهيئة الظروف لكي تصبح البضائع الروسية مسألة فخر وطني، ويجب أن تكون البضائع الروسية ناجحة في الخارج وأن لا تركز على السوق المحلية فقط".

وكانت بعض الدول الغربي قد صعدت من ضغط العقوبات على روسيا بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا،وأعلنت بعضها تجميد الأصول الروسية فيما غادرت العديد من العلامات التجارية السوق الروسية.

