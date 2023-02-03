بوتين: مهمتنا الرئيسة تكمن فى تسخير الظروف للحفاظ على البلاد

وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المهمة الرئيسية لروسيا، هي تهيئة كافة الظروف للحفاظ على البلاد، وتنميتها وتقويتها، وكذلك إحياء الذاكرة التاريخية

وقال بوتين خلال اجتماع مع ممثلين عن المنظمات الاجتماعية والشبابية الوطنية: "مهمتنا الرئيسية هي ضمان الحفاظ على روسيا، وتهيئة الظروف لتطورها التدريجي، وتعزيزها"، مشددا على أنه سيتم تحقيق هذه المهمة.

وأضاف: "أحد أسس العمل لتحقيق هذا الهدف المشترك هو بالطبع، إحياء الذاكرة التاريخية والحفاظ عليها"، وأشار بوتين، إلى أن الأمر الرئيسي في تغطية مسار العملية العسكرية الخاصة هو الحقيقة، وهي أيضا السلاح الرئيسي.

وقال: "عند تغطية أحداث الحرب العالمية الثانية، الحرب الوطنية العظمى، واليوم عند تغطية أحداث العملية العسكرية الخاصة، فإن أهم شيء هو الحقيقة والموثوقية، إنه أهم سلاح لدينا"، كما أكد الرئيس الروسي، أن موسكو ستواصل رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالحرب الوطنية العظمى.

وقال: "إنه لأمر جيد أن تجمع وزارة الدفاع والخدمات الخاصة لدينا المزيد والمزيد من وثائق الأرشيف، وترفع السرية عنها.. بالتأكيد سنواصل هذا العمل".

كما وصف الرئيس الروسي محاولة إلغاء وطمس الثقافة الروسية في الغرب بـ "الحماقة"، ووعد أيضا بأن يناقش مع أعضاء مجلس الوزراء الروسي سبل دعم حركات المسرح المدرسي.

وقال بوتين، تعليقا على كلمة أحد المشاركين، الذي تحدث عن حركة المسرح المدرسي: "إن إلغاء الثقافة الروسية، هو حماقة، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا نفهم مدى أهميتها لنا.. لبلدنا.. لشعبنا.. سأتحدث بالتأكيد مع أولغا بوريسوفنا ليوبيما (وزيرة الثقافة)، ومع سيرغي سيرغيفيتش كرافتسوف (وزير التعليم الروسي)، بحيث يجدان معا طريقة لدعم الحركة المدرسية المسرحية".