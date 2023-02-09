انقطاع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل لمدة 9 ساعات

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن جميع مناطق شبرا الخيمة وبهتيم، لمدة 9 ساعات وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 10-2-2023 حتى االساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 11-2-2023، نظرا للقيام بأعمال تركيبات ميكانيكية جديدة داخل محطة مياه شبرا الخيمة والتى على ضوئها سيتم ايقاف المحطة بالكامل.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، لافتة إلي أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125 .