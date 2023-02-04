اليوم السابع
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مياه القاهرة تنفذ أعمال صيانة واستبدال اللوحات الكهربائية بمواقع الشركة

السبت، 04 فبراير 2023 08:04 م
مياه القاهرة تنفذ أعمال صيانة واستبدال اللوحات الكهربائية بمواقع الشركة اعمال الصيانة بالمحطات
كتب سيد الخلفاوى

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نفذ قطاع الدعم الفنى بشركة مياه الشرب بالقاهرة، زيارات ميدانية مفاجئة و معاينات فنية واختبارات قياسية بكافة محطات ‘نتاج المياه و الروافع التابعة للشركة طبقا لخطة عمل محددة، وذلك فى إطار توجيهات المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة ، بضرورة استدامة خدمات مياه الشرب على مدار الساعة لتلبية احتياجات عملاء الشركة.
 
كما قامت الشركة بتقديم الدعم الفني للمشاريع القومية من خلال تكليف قطاع الدعم الفني متمثلا في الإدارة العامة لتقليل الفاقد و القياسات بأعمال الاختبار و الكشف عن التسرب و أعمال القياسات مع الإستعانة بالتحاليل المعملية لبعض الشكاوى الواردة للشركة من جهات خارجية.
 
كما تم تركيب اللوحات الجديدة الخاصة بمغذي رقم2 برافع أبوعويقل والتشغيل الآن على مغذي رقم 1 بالنسبة لطلمبات مدينة نصر وطلمبة القطامية ، بالاضافة لتركيب لوحة الجهد المتوسط لمغذي 2 برافع ابو عويقل مع انتظام تشغيل الرافع بالوضع الطبيعي.
 
وقد أكد المهندس مصطفى الشيمى على ضرورة الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية والوقائية بجميع المواقع ، واصدر تعليماته لجميع القائمين على تنفيذ خطط المراجعة الفنية بضرورة استكمال خطط اعمال المراجعات ، مع ضرورة الإلتزام بمراعاة معايير السلامة والصحة المهنية بكافة المواقع وكذلك تطبيق اعلى معايير الجودة فى مراحل انتاج و توزيع المياه.
 
نفذ قطاع الدعم الفنى بشركة مياه الشرب بالقاهرة، زيارات ميدانية مفاجئة و معاينات فنية واختبارات قياسية بكافة محطات انتاج المياه و الروافع التابعة للشركة طبقا لخطة عمل محددة، وذلك فى إطار توجيهات المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة ، بضرورة استدامة خدمات مياه الشرب على مدار الساعة لتلبية احتياجات عملاء الشركة.

 


مياه الشرب بالقاهرة

محطات انتاج المياه

مياه الشرب



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