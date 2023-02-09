انتهاء استعدادات جامعة مصر التكنولوجية لاستقبال الترم الثانى.. صور

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن انتهاء استعدادات جامعة مصر التكنولوجية الدولية التي يشرف عليها الصندوق، لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ 11 فبراير الجاري.

وأضاف - في بيان صحفي صادر عن صندوق تطوير التعليم، أن جامعة مصر التكنولوجية الدولية التي يشرف عليها صندوق تطوير التعليم، انتهت فعليًا من إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات التابعة للجامعة في القاهرة والفيوم وأسيوط، مشيرًا إلى أنه تم إصلاح ورفع كفاءة غرفة الكهرباء بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، في الكلية التكنولوجية بالقاهرة، كما تم تجهيز معمل الحاسب الآلي الجديد بالكلية، وكذلك تركيب الرافع الميكانيكي للسيارات بورشة السيارات بتمويل من الجانب الكوري، وكذلك إعادة تأهيل وزراعة وتجميل مقر الجامعة والكلية التكنولوجية بالقاهرة بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، كما تم تجهيز قاعة محاضرات جديدة للطلاب .

وأوضح «الحيوي» أن الكلية التكنولوجية بالفيوم، انتهت من كامل الاستعداد لاستقبال الطلاب، حيث تم عمل صيانة كاملة لكافة المدرجات والقاعات الدراسية والورش والمعامل، وبالنسبة للكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا بأسيوط تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمبنى الكلية الجديد بالكامل، وتشغيل التيار الكهربائي في المبنى، وجارِ استكمال أعمال التجهيزات وفرش المعامل، كما تم تجهيز كل الورش والمعامل بالكلية بأحدث الماكينات والأجهزة التي تمكن الكلية من تحقيق رسالة الجامعة بإمداد سوق العمل المصري والدولي بفنيين مدربين ومؤهلين على أحدث المعايير الدولية وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية .

جدير بالذكر أن جامعة مصر التكنولوجية الدولية هي إحدى مشروعات صندوق تطوير التعليم، والتي تعد استدامة لمشروع المجمعات التكنولوجية التي أنشأها الصندوق بكل من مجمع الأميرية والفيوم وأسيوط وأبو غالب، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء الجامعة كهيئة مستقلة ومقرها مجمع الأميرية للتعليم التكنولوجي بالقاهرة، ويشرف صندوق تطوير التعليم عليها لحين اكتمال هيكلها الإداري وتخضع لوزارة التعليم العالي كجامعة تكنولوجية تحقق قيمة مضافة إلى الجامعات التكنولوجية المصرية التي أنشأتها وزارة التعليم العالي .



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