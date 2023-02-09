اليوم السابع
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الهيئة الإنجيلية تشارك فى معرض "المبادرون" لمساعدة ذوى الهمم

الخميس، 09 فبراير 2023 02:34 م
الهيئة الإنجيلية تشارك فى معرض "المبادرون" لمساعدة ذوى الهمم معرض المبادرون
كتب: محمد الأحمدى

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شاركت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مؤتمر ومعرض "المبادرون" في نسخته الثانية تحت عنوان "الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة" وهو المؤتمر السنوى للأشخاص ذوى الإعاقة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وعرضت الهيئة الإنجيلية بالمعرض خبراتها في مجال إتاحة البيئة لتكون دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع المصري، وإزالة معوقات البيئة من خلال تطبيق نماذج إتاحة داخل المؤسسات العامة والجامعات المصرية بتطبيق كود الإتاحة المصرى، وتوفير المُعينات والأجهزة الحركية من خلال مصنع إرادة.

من جانبها، قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية "تعمل الهيئة على إتاحة المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والإعاقات الذهنية من خلال استخدام البرامج الناطقة وطريقة برايل ولغة الإشارة وطريقة القراءة السهلة للإعاقات الذهنية، كما تقدم الهيئة تدريبًا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من تعلم طريقة برايل والبرامج الناطقة وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية على تعلم لغة الإشارة".

كما قدمت الهيئة الإنجيلية خلال المعرض، طرق إتاحة الأماكن العامة التي يتردد عليها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية، بجانب توفير قوائم المطاعم بطريقة برايل ونشر الوعي العام من نشرات مصممة بطريقة برايل التي تخص التوعية أثناء جائحة كورونا.

وحضر المعرض وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة العديد من الجمعيات التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة والشركات التي تدعم الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

 

مشاركة ذوى الهمم
مشاركة ذوى الهمم

 


الهيئه الانجيليه

المبادرون

التنميه المحليه

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