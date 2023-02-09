النيابة تصرح بدفن سيدة توفت بملابس الإحرام أثناء توجهها للمطار لأداء العمرة

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بندب مفتش الصحة للكشف الظاهرى، للكشف على سيدة توفت داخل سيارة ميكروباص أثناء توجهها إلى مطار القاهرة للسفر لأداء مناسك العمرة، لبيان سبب الوفاة، واستدعاء اهلها لاستلام الجثمان واستخراج تصريح الدفن.

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة القسم يفيد بوفاة سيدة مسنة داخل سيارة أجرة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى " ر.م.ع"، فى العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدى ملابس الإحرام، كما تبين العثور على متعلقاتها الشخصية وجواز السفر الخاص بها وحقائبها.

وكشفت التحريات بأن المتوفية، تعرضت للإغماء أثناء استقلالها سيارة ميكروباص خاصة بإحدى الشركات السياحية بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة الخليفة، حيث كانت متوجهة إلى مطار القاهرة الجوى للسفر لأداء مناسك العمرة، وأضافت التحريات بأن السائق ذهب بالسيارة إلى المستشفى وبالكشف عليها تبين أنها توفيت.