وأضاف الشريف - في تصريح صحفي - أن الترويج من خلال المعارض يعتبر أهم الطرق الأساسية لفتح أسواق جديدة والمانيا تعتمد بشكل كبير على المعارض لفتح أسواق تصديرية جديدة .

وأوضح الشريف أن مصر تشارك رغم كافة التحديات بثلاثة وستين شركة من القطاع الخاص والعام من أجل فتح أسواق تصديريه جديدة للمنتج المصري لافتا إلى أن مصر تنتهج سياسة تصديرية نشطة .

وأكد الشريف أن المنتج المصري أصبح لديه صورة ذهنية جيدة جدا لدى المستورد الألماني مشيرا ، إلى أن عددا كبيرا من الشركات المصرية تلتزم بالمعايير الدولية لسلامة الغذاء والخلو من المواد الكييماوية والمعايير الدولية وهناك سلسلة محالات استهلاكية في ألمانيا يطلبون بشكل مباشر المنتج المصري لما له من جودة وقدرة على المنافسة مثل الفراوله والموالح والبطاطس فضلا عن البطاطا المصرية التي تلاقى اقبالا كبيرا من عدد من الشركات الألمانية ونحن نصدر البطاطا والفلفل بالوانه وهى منتجات لها سمعة جيدة جدا واستطعنا ان نغزو بها الأـسواق ال والدولية .