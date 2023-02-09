اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 فبراير 2023 06:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة المارونية تحتفل اليوم بعيد القديس مارمارون

الخميس، 09 فبراير 2023 05:00 ص
الكنيسة المارونية تحتفل اليوم بعيد القديس مارمارون المطران جورج شيحان
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم الخميس، بتذكار القديس "مار مارون" الناسك أبو الطائفة المارونية، والذى يوافق عيده فى التاسع من فبراير الجارى.

 

ومن المقرر أن تقيم الكنيسة المارونية عدة قداسات للاحتفال فى كنائسها بالقاهرة والإسكندرية.

 

ويقام القداس الاحتفالى الأول فى كاتدرائية "مار يوسف" بحى الظاهر فى القاهرة، يوم الخميس المقبل السابعة مساء، ويترأس القداس المطران جورج شيحان وخوارنة الأبرشية، ويليه قداس احتفالى ثان فى كنيسة القديسة تريزيا بالإسكندرية الجمعة المقبل في الحادية عشر صباحا.

 

وتختتم صلوات وقداسات الاحتفال بذكرى "مار مارون" بإقامة قداس احتفالى فى كنيسة "مار مارون" بمصر الجديدة  يوم الأحد المقبل السابعة مساء.

 

وكان المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولى على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، هنأ أبناء الطائفة المارونية، والمصريين جميعا، وشعوب العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

وقال المطران شيحان فى بيان نشره "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم: "نهنئ كنيستنا المارونية فى شخص غبطة الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي. وأبناء الطائفة المارونية فى مصر والسودان، ولبنان، وموارنة الاغتراب، بعيد الميلاد المجيد. ونحمل لهم البركة ورسائل المحبة والسلام. كما نهنئ بقية الطوائف المسيحية المحتفلة بعيد الميلاد بحسب التقويم الغربي، ونرسل كل التمنيات القلبية، ورسائل المحبة والسلام بهذه المناسبة المباركة للعالم أجمعبكل شعوبه وطوائفه وأديانه، فحين ولد المسيح انشدت الملائكة انشودة السلام للبشر جميعا: "المجد لله فى العُلى، وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبنى البشر".

 

وأضاف المطران فى بيانه،"نصلى فى هذا العيد المبارك من أجل وطننا مصر، حفظها الله وحماها من كل شر وسوء. كما نصلى من أجل سلام العالم، وأن يوقف الرب شر الحروب والتهديد بها لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية، ففى ذكرى ميلاد رئيس السلام الرب يسوع (بالجسد)، نتضرع له ونرفع صلواتنا جاهدين فى البر، ومنشدين ترنيمة الميلاد: ولد المسيح هللويا. ميلاد مجيد. كل عام وأنتم جميعا بخير ومحبة وسلام".

 


الكنيسه المارنيه

القديس مارمارون

احتفالات الكنيسه المارونيه

الحرب الروسيه

الاوكرانيه



الموضوعات المتعلقة

جينيفر لورانس بصحبة زوجها كوك مارونى فى شوارع نيويورك

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 12:00 ص

عيد الميلاد المجيد.. الطائفة المارونية تنظم كورال أطفال بكنيسة القديس يوسف

السبت، 24 ديسمبر 2022 12:24 ص

أطفال الطائفة المارونية يحتفلون بعيد الميلاد المجيد برفقة بابا نويل

السبت، 24 ديسمبر 2022 12:04 ص

رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية يهنئ الموارنة والمصريين بعيد الميلاد

السبت، 24 ديسمبر 2022 11:23 ص

أجراس الكنائس تدق.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس كاتدرائية مدينة نصر بحضور وزراء.. المطران سامى فوزى يترأس قداس كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.. ومطران الطائفة المارونية: نصلى من أجل وطننا

السبت، 24 ديسمبر 2022 08:00 م

البطريرك المارونى: جلسة البرلمان المقبلة قد تشهد انتخاب رئيس لبنان الجديد

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 08:00 م

بعد أزمتى تشكيل الحكومة والفراغ الرئاسى.. هل يواجه لبنان أزمة بالبرلمان؟.. اعتصام النواب لليوم الخامس.. صحف لبنانية: سابقة فى تاريخ العمل النيابى.. والبطريرك المارونى: يجب منع سقوط الدولة

الإثنين، 23 يناير 2023 10:00 م

البطريرك المارونى بلبنان: اتصالات ومساع للدفع نحو انتخاب رئيس جديد للبلاد

الأحد، 29 يناير 2023 10:02 م

الكنيسة المارونية تستعد لاحتفالات عيد "مار مارون" أبو الطائفة 9 فبراير

الإثنين، 06 فبراير 2023 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة