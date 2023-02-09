الفنان أحمد وفيق خلال ترأسه مهرجان المنصورة المسرحي: إقامة أول مركز للإبداع والفنون

الدقهلية : محمد الحبشي

أكد الفنان أحمد وفيق، رئيس الدورة الثانية لمهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي ، أن هذه الدورة تضم 12 عرضًا مسرحيًا سيتم عرضهم على مدار 5 أيام بمشاركة دول عربية.

وأضاف وفيق خلال افتتاح فعاليات المهرجان، أنه من أبناء مدينة المنصورة، وبدأ طريقه الفني من خلال المسرح الجامعي، والذي يعتبر الأمل في نهضة مسرحية بمصر.

وأوضح أن وجود مهرجان للمسرح يعتبر تحريك للراكد في الحركة المسرحية، مؤكدًا أنه يتم حاليًا التخطيط لإقامة أول مركز للإبداع والفنون بالمنصورة، وسيتم البدء في الخطوات الفعلية للتنفيذ بعد شهر رمضان.

وافتتحت محافظة الدقهلية، اليوم فعاليات مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي في دورته الثانية، والتي تحمل اسم الفنان الراحل القدير عبد الغفار عودة، وتقام خلال الفترة من 8 إلى 15 ‏فبراير، بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، برئاسة اللجنة ‏العليا للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والفنان أحمد وفيق رئيس ‏الدورة

وحضر حفل الافتتاح الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والسيناريست مدحت العدل، والمنتج الفني جمال العدل، وسبق المهرجان إقامة فقرات فنية وعروض، كما تم تكريم الراحل الفنان سامي العدل ابن مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

ويستهدف المهرجان إقامة فعاليات فنية، وتعريف المجتمع بدور مراكز الشباب وبيوت الثقافة المنشأة حديثا، ‏وتأصيل دورها في تغيير السلوك وتعزيز قيم الانتماء، إضافة إلى تحفيز الفرق ‏المسرحية المستقلة والهواة وفرق مراكز الشباب والمعاهد والجامعات، على تطوير ‏مستواها الإبداعي من خلال الورش والندوات وخلق المساحات لتقديم أعمال ‏مميزة.‏

كما يهدف المهرجان إلى محاربة العنف بالقوى الناعمة، وذلك من خلال إقامة فعاليات ‏ونشاطات فنية متعددة على هامش المهرجان.

واستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الفنانين المشاركين في حفل افتتاح مهرجان المنصورة المسرحي، ويرافقة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الدقهلية

وبدات فعاليات المهرجان باستقبال الضيوف من الفنانين المشاركين والشخصيات العامة، بعروض فنية مختلفة، ودخول الضيوف تباعا إلي قاعة المحافظة لإستكمال باقي فقرات الحفل

وتأسس مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي في عام 2022، وأقيمت دورته الأولى من ‏‏16 إلى 22 يوليو من هذا العام، ويتولى المخرج أحمد عبد الجليل منصب مدير ‏المهرجان، كما يتولى النائب أحمد الشرقاوي منصب الرئيس التنفيذي للمهرجان، فيما تتولى إيمان أبوالغيط منصب أمين عام المهرجان، وتم اختيار ‏الفنان أحمد وفيق لرئاسة الدورة الثانية من المهرجان، نظرا لكونه أحد أبناء ‏المنصورة.‏