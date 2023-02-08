محافظ الدقهلية يستقبل نقيب الممثلين ويفتتح مهرجان المنصوره المسرحي الإقليمي.. فيديو وصور

الدقهلية: شريف الديب - محمد الحبشى

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء اليوم الاربعاء الفنان الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، كضيف شرف لمهرجان المنصوره المسرحي في دورته الثانية، والكاتب والمؤلف مدحت العدل ، والمنتج السينمائي جمال العدل ، والفنان احمد وفيق رئيس المهرجان ، والكاتب وليد يوسف .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب والرئيس التنفيذى للمهرجان، واللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب وحيد قرقر، والنائبة أية فتي، والنائب مكرم رضوان ، والنائب رضا غازي، وأعضاء اللجنه العليا للمهرجان .

وافتتح " محافظ الدقهلية" ومرافقيه مهرجان المنصوره المسرحي في دورته الثانية " دورة الفنان عبدالغفار عودة"، من داخل المسرح الكبير بديوان عام المحافظة ، وتفقدوا متحف اعلام الدقهلية .

وقال " مختار " بإسم شعب الدقهلية أرسل رسالة شكر وتقدير الي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفيره المناخ الملائم لإعادة الفن الراقي الي المسرح ودعمه الكامل لإحياء التراث المصري وإعادة الثقافة ودعمها في كافة ربوع مصر .

وأشار " مختار " الي أن الدقهلية هي محافظة الابداع علي مستوي الجمهورية أنجبت لمصر وللعالم أعلام في شتي المجالات الفنية والأدبية والدينية والثقافية والعلوم والطب ، أمثال الشيخ محمد متولي الشعراوي ، والشيخ جاد الحق ، والشيخ نصر الدين طوبار، والنقشبندي، وسيدة الغناء العربي ام كلثوم، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامه ، وغيرهم الكثير من أعلام الدقهلية .

وأكد " المحافظ " علي أن الوجه الحقيقي لعروس النيل مدينة المنصورة هما الفن والإبداع والثقافة والعلوم حتي أصبحت عاصمة مصر الطبية يتباهي بها الجميع ويأتي إليها وفود من كل فج عميق لتلقي العلاج بمراكزها الطبية المتميزة .

كما أكد " مختار " علي أننا جميعا داخل محافظة الدقهلية تنفيذيين وشعبيين نسعي لأن تعود مدينة المنصورة الي سابق عهدها عروسا للنيل ومعقلا للفن والمسرح ونبع للمواهب الشابه في كافة علوم المسرح .

كما أشار " المحافظ " الي أنه تم إنشاء مسرح بالديوان العام ليكون هو النواة الأولي لعودة المسرح واكتشاف المواهب الفنية لدي الشباب وهذا المسرح مفتوح للجميع لعرض مواهبهم واكتشافها.

وثمن " مختار " دور اللجنة العليا لمهرجان المنصوره المسرحي في دورته الثانية وكل القائمين علي هذا المهرجان والداعمين له لإعادة إحياء الفن المسرحي الي مدينة المنصورة والعمل علي نجاح هذا المهرجان ليكون وجها مشرفا للدقهلية.

ووجه " المحافظ " الشكر والتقدير لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ علي دعمهم الكامل لهذا المهرجان من أجل إنجاحه وعودة الفن الي قلعة الفن .

ومن جانبه قال الفنان " أشرف ذكي " إن المنصورة هي بلد الفن والإبداع والرقي وقلعة التمثيل وسعادتي بالغة لوجدي علي أرض هذه المحافظة العريقة التي انجبت العلماء والأدباء والمبدعين الذين أناروا العالم بعلمهم وفنهم واصبحوا اعلام في سماء مصر وسيظل التاريخ يذكرهم .

وفي ذات السياق قال الكاتب والمؤلف" مدحت العدل " افتخر بأنني ابن من ابناء مدينة المنصورة والتي تعلمنا فيها الإبداع والفن وانجبت لمصر عمالقة الفن والأدب والدين والسياسية .

وفي نهاية الافتتاح كرم "محافظ الدقهلية" الكاتب وليد يوسف نيابة عن أسرة الفنان الراحل عبدالغفار عوده ، كما كرم أسرة الفنان الراحل سامي العدل كلا من الكاتب والمؤلف مدحت العدل والمنتج السينمائي جمال العدل .

والجدير بالذكر أن حفل الافتتاح تضمن عرض فقرة فنية، وعرض فيديو تسجيلي عن تاريخ المنصوره وكيف انتصر شعبها علي الحملة الفرنسية ، وعن اكبر معركة جوية عرفها التاريخ العسكري الحديث .

في إطار اهتمام وسعي محافظة الدقهليه بإعادة مدينة المنصوره عاصمة الفن والأدب والثقافة والعلوم الي سابق عهدها واحياء الإرث القديم من الفنون والح



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