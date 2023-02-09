وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية الكولونيل تان كيفى، فى بيان اليوم الخميس، إن بكين ترفض اقتراح واشنطن بإجراء اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع الصينى وى فينج والأمريكى لويد أوستن.

وأشار تان إلى أن الجانب الأمريكى اقترح هذا المر مؤخرا للتواصل بشأن حادثة المنطاد الصيني بدون طيار، بحسب صحيفة "تشاينا ديلى" الصينية.

وقال المتحدث إن الولايات المتحدة استمرت في استخدام القوة لمهاجمة المنطاد الصيني بدون طيار، وهو ما ينتهك بشكل خطير الممارسات الدولية ويمثل سابقة سيئة للغاية.

وأضاف أنه في ضوء ممارسات الجانب الأمريكي غير المسؤولة والخاطئة بشكل خطير، والتي فشلت في توفير مناخ مناسب للحوار والتبادل بين الجيشين، لم تقبل الصين الاقتراح الأمريكي بإجراء مكالمة هاتفية بين وزيري الدفاع.

وأشار تان أيضا إلى أن وزارة الخارجية الصينية أصدرت بيانا عاما حول طبيعة حادث المنطاد بدون طيار، وتحتفظ الصين بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع مواقف مماثلة.