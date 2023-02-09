الشهادة الإعدادية فى أسيوط.. تعرف على موعد الإعلان عن النتيجة

وأضاف الدسوقى لـ"اليوم السابع"، أنه بعد اعتماد النتيجة من محافظ أسيوط سيتم إرسالها إلى جميع المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة، ونشرها علي المواقع الرسمية للمحافظة.

وقال وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إن كنترول الشهادة الإعدادية ولجان التقدير يعملان على قدم وساق لرصد درجات المواد المختلفة لسرعة إنهائها، وتقديمها الي مكتب اللواء عصام سعد لسرعة اعتمادها وإعلانها لطلاب المدارس المختلفة بمحافظة أسيوط.

وكان عبدالعزيز زنار مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط، قد واصل متابعته أعمال التقدير للشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام 2022/2023.

وطالب الموجهين بضرورة التأني في عملية التصحيح والمراجعة، حتى يأخذ كل طالب حقه بمنتهى العدالة، ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب، مؤكدا حرص الوزارة ومحافظ أسيوط اللواء عصام سعد على تلبية احتياجات المعلمين ومقدري الدرجات وفقًا للإمكانات المتاحة مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد في الرجوع إليه في أى مشكلة أثناء عملية التصحيح فور ظهورها للعمل على حلها.

وأشار زنار إلى أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمصححين، وتذليل العقبات للمقدرين، حتى يتم التصحيح في جو من الهدوء.