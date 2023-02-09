تسليم الكتب أول يوم دراسى.. "تعليم الجيزة" تستعد للفصل الدراسى الثانى

كتب - مرام محمد

عقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، اجتماعا موسعا بمسرح المديرية بمدرسة السعيدية، مع مدراء عموم الجيزة ووكلاء الإدارات ومجالس الآباء والأمناء ومديرى المرحلة الثانوية وموجهى المواد، بخصوص الاستعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال النصف الثانى من العام الدراسى 2023، وذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

جاء ذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وبدوى علام رئيس مجلس أمناء ومعلمى الجيزة، ومحمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين.

وأكد مدير المديرية خلال الاجتماع على عدة نقاط، وهى:

-مناقشة الجوانب الإيجابية وإلقاء الضوء على السلبيات البسيطة التي حدثت لتجنبها في الفصل الدراسي الثانى.

-متابعة جاهزية المدارس للبدء في الفصل الدراسي الثاني.

-تكليف مدراء العموم بتحليل نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي والشهادة الإعدادية ومتابعة المدارس التي لم تحقق النسب المقبولة ومتابعة التوجيهات للمواد ذات النسب المنخفضة.

-مناقشة الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني والتنبيه على الاهتمام بالإشراف اليومي داخل المدارس ومتابعة سلامة المباني ومتابعة تنفيذ الصيانة البسيطة داخل المدارس.

-تكليف مدراء العموم بمتابعة المدارس والتنبيه على الانتهاء من المناهج وفقا للخطة الموضوعة.

-تظلمات الصفين الأول والثاني الثانوي في الورقي فقط ويدفع الطالب مبلغ 40 جنيها للمادة.

-الالتزام بتطبيق تعليمات التظلمات الصادرة من المديرية وإعلان نتائج التظلمات فور الانتهاء منها في أماكن ظاهرة.

-المتابعة الدقيقة للمدارس والتأكيد على الالتزام بمواعيد دخول وخروج الطلاب.

-متابعه تسليم الكتب للفصل الدراسي الثاني من أول يوم في التيرم الثانى.

-متابعة سد العجز من قبل التوجيهات.

-تكثيف نشر التوعية للطلاب وتجهيز خطة إخلاء في حال حدوث كوارث وزلازل لا قدر الله ويتم تنفيذها منذ بداية الدراسة.

-التأكيد على تواجد الحراسة الليلية منعا للسرقات.

-التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية ونظافة الفصول ودورات المياه وتطهيرها وتعقيمها حرصا على سلامة الطلاب.

-الالتزام بتفعيل المجموعات الداعمة وأنها ستكون داخل نفس المدارس لطلاب النقل واختيار مدارس مجهزة داخل كل إدارة تعليمية لطلاب الشهادات.

-تقييم مديرى الإدارات وحركة تغيير وتدوير للقيادات بناء على تقييم الأداء بنهاية الفصل الدراسي الثاني.

-الانتهاء من حركة التنقلات لتسكين المعلمين الجدد مع التنسيق وفقا لأعدادهم في كل مديرية.

-التشديد على استلام الطلاب للكتب الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

-تشديد متابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية.

-تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة بهدف خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية.

-تفعيل المرحلة الثالثة من تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس.

-إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير خلال الأسبوع الأول من شهر مارس في منهج شهر فبراير والأسبوع الأول من مارس وإجراء امتحان شهر مارس في الأسبوع الأول من شهر إبريل في منهج شهر مارس وأول إبريل.

-التشديد على عدم تحويل أي طالب في الصف الثالث الثانوي.