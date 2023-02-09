السيطرة على حريق محدود فى الحشائش بقرية في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق محدود في منطقة دير جبل الطير، بشرق النيل، أمام مركز سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بأعشاب وحلف وهيش جاف، بالقرب من السلم الحجري، المعروف بسلم الهروب، داخل جبل الطير، وتم إخماده والسيطرة عليه، دون إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وأخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، أمس، حريقين الأول نشب داخل فرن فحم بمصنع الأسمنت الأبيض في قرية بني خالد بمركز سمالوط، بسبب ماس كهربائي، والثاني إندلع بمنزل مكون من 3 طوابق بعزبة بدوي في غرب مدينة المنيا، وأسفر عن إصابة ربة منزل، واحتراق مطبخ وأنتريه وغرفة نوم بالطابق الأرضي.