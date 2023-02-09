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السيطرة على حريق محدود فى الحشائش بقرية في المنيا

الخميس، 09 فبراير 2023 10:27 م
السيطرة على حريق محدود فى الحشائش بقرية في المنيا حريق - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق محدود إندلع بحشائش جافة عبارة عن حلف وهيش، بالقرب من السلم الآثري داخل دير السيدة العذراء بجبل الطير في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، دون إصابات بشرية، أو خسائر مادية.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق محدود في منطقة دير جبل الطير، بشرق النيل، أمام مركز سمالوط.
 
بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بأعشاب وحلف وهيش جاف، بالقرب من السلم الحجري، المعروف بسلم الهروب، داخل جبل الطير، وتم إخماده والسيطرة عليه، دون إصابات بشرية أو خسائر مادية.
 
وأخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، أمس، حريقين الأول نشب داخل فرن فحم بمصنع الأسمنت الأبيض في قرية بني خالد بمركز سمالوط، بسبب ماس كهربائي، والثاني إندلع بمنزل مكون من 3 طوابق بعزبة بدوي في غرب مدينة المنيا، وأسفر عن إصابة ربة منزل، واحتراق مطبخ وأنتريه وغرفة نوم بالطابق الأرضي.

مديرية امن المنيا

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