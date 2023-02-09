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السيطرة على حريق مصنع غزل ونسيج بالعاشر من رمضان

الخميس، 09 فبراير 2023 05:08 م
السيطرة على حريق مصنع غزل ونسيج بالعاشر من رمضان الحماية المدنية - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق نشب في مصنع غزل ونسيج في المنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
 
كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع غزل ونسيج في المنطقة الصناعية الثالثة في دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
 
على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية في العاشر من رمضان بـ 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق تمكنت من السيطرة على النيران وإخماد الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تم الانتهاء من أعمال التبريد اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.
 
 



 

 


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