السمنة قد تزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر

كتبت رانيا عامر

مشكلة السمنة التي يعاني منها الكثيرون تعرضك إلى مشكلات صحية متعددة، منها تزايد خطر الإصابة بفقدان الذاكرة " الزهايمر "، وارتفاع ضغط الدم ، والسكر و السرطان بأنواعه، والسكتات الدماغية، وأمراض القلب والاوعية الدموية ، لذا يجب عليك اتباع نظام غذائي سليم من أجل الحد من تلك الأزمة التي أصبحت ظاهرة خلال الأعوام الأخيرة ،وذلك وفقا لما نشره موقع theconversation.

كشفت الأبحاث الكندية الجديدة أن زيادة الوزن تؤثر على الصحة العقلية لدى الفرد، وذلك أحد الأسباب الأساسية التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف، خاصة لدى الشباب، حيث إن مرض الزهايمر والسمنة المفرطة يسبّبان تغيرات سلبية في عمل الخلايا العصبية في مناطق معينة من الدماغ .

ومن جانبه قال الدكتور فيليب موريس ، في جامعة" ماكجيل" الكندية ، إن التخلص من مشكلة السمنة قبل الشيخوخة سيسمح بالحد من مخاطر الإصابة بالخرف والأمراض التنكسية العصبية ، موكدا على أن الدراسات حتى الان لم تتوصل إلى الأسباب الرئيسية وراء إصابة الشباب بمرض الزهايمر ، ولكنهم يفترضون ان السمنة تعطّل عمل الأوعية الدموية الصغيرة في الدماغ.

وأضاف فريق من الباحثين بالدراسة أن السمنة تساهم في تطور مرض الزهايمر نتيجة تسارع انحطاط المادة الرمادية في بعض مناطق القشرة الدماغية، مشيرين إلى ان مرض الزهايمر هو أكثر أشكال الخرف شيوعًا. يتميز بوجود آفتين رئيسيتين في الدماغ: لويحات الشيخوخة ، والتشابك الليفي العصبي .

وفي ذات السياق اضافت الدراسات أن السمنة تؤثر سلبًا على صحة الدماغ ، خاصة في المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات مرض الزهايمر. قد يؤدي هذا إلى تفاقم أعراض مرض الزهايمر في حالة ظهوره، موضحة أيضا "كلما زاد الوزن ، زادت مستويات فقدان خلايا الدماغ لديهم ،وانخفاض تدفق الدم في الدماغ. بالإضافة أيضًا الي بعض الأضرار التي لحقت بالألياف التي تربط خلايا الدماغ، حيث تغير السمنة الوظائف العقلية للفرد .