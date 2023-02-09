السجن المشدد 6 سنوات لعامل لحيازته كمية من مخدر الهيروين بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار صلاح الدين شرابية رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد إسماعيل والمستشار رامى سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم، بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم " م.ر.ج" وتغريمة مبلغ مالى 100 الف جنيه والمصادرة والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه فى الاتجار بالمواد المخدرة.

تعود أحداث القضية رقم 10218 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أنه نفاذا لاذن النيابة العامة الصادر بناء على التحريات السرية والتى توصلت إلى قيام المتهم " م.ر.ج" عامل زراعى، بمزالة نشاطا إجراميا فى الإتجار بالمواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهم وابصرته وعلى الفور، تم ضبطه وبحوزته حافظة بلاستيكية، وبتفتيشها عثر بداخلها على قطعة متحجرة لمخدر الهيروين من النوع المسمى اسطوانه وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة.

وتبين من تقرير المعمل الكيميائى، أن المادة المضبوطة لمخدر الهيروين وزنت قائما 164.36 جراما، وبالغرض على النيابة وجهة للمتهم ارتكاب الجناية المعاقب عليها بمتقضى القانون، وأنه أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين من غير الاحوال المصرح بها قانونيا وبعد الاطلاع على المادة رقم 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمرت بحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.