السجن المشدد 5 سنوات لسائق لحيازته 4 قطع حشيش وسلاح أبيض بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن والمستشار جلال فتحى عمار والمستشار ياسر حسنى مدبولى، والمستشار محمد أبو زهرة وكيل النائب العام، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم " م.م.ح" وتغريمه مبلغ مالى قدرة 50 ألف جنيه، مما أسند إليه ومصادرة مخدر الحشيش اوالسلاح الأبيض المضبوطين والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 28046 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه اول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول، أنه أثناء إجراء التحريات السرية المؤيدة بالمراقبة الدقيقة توصلت لقيام المتهم " م.م.ح" سائق، بمزالة نشاطا إجراميا فى الإتجار بالمواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار، تم ضبطه وبتفتيشة عثر بحوزته على عدد 4 قطع حشيش كبيرة الحجم ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض مطوة، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته الاثمة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتبين من الدليل الفنى لتقرير المعمل الكيميائى، أن القطع الكبيرة المضبوطة بحوزة المتهم هى لمخدر الحشيش ووزنت على ميزان المعمل الحساس 239.60 جراما، وبعرض المتهم على النيابة، قررت أن المتهم ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية، أمرت بحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.