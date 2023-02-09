السجن المشدد 3 سنوات لسباك تعاطى المخدرات أسفل كوبرى العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافى، رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار الحسيني أحمد عطا، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات ياسر أحمد متولي بالسجن المشدد 3 سنوات غيابيا للمتهم " ب.م.ب" سباك ، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 10 الف جنيها مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية لاتهامه بتعاطي المخدرات .

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 14900 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة للتعاطي بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، أنه حال مرور القوة الأمنية بنطاق القسم أبصرت المتهم "ب.م.ب" سباك، جالسا أسفل كوبري ممسكا في يدة لفافة يقوم باستنشاقها فتم ضبطة واستخلاص اللفافة من يده وبفضها تبين احتوائها على مخدر الهيروين، وبتفتيشه لم يعثر معه علي ثمة ممنوعات أخرى، وبمواجهته أقر بحيازته ألمادة المخدرة بقصد التعاطي ، وتحرر محضر بالواقعة.

وتبين من تقرير المعمل الكيميائي ،أن اللفافة المضبوطة بحوزة المتهم تحوي على مخدر الهيروين ووزنت 1.46 جراما وبعرض المتهم علي النيابة, قررت أن المتهم ارتكب الجناية المقتضى بها في القانون أحرز بقصد التعاطي مخدر الهيروين في غير الاحوال المصرح بها قانونيا طبقا للمواد 2,1 1/37، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 182لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الاول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 46 لسنة 1997 أمرت بحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.