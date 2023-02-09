السجن المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة تزويره إيصال سحب رخصة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن رئيس المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا للمتهم " م.س.ب" ومصادرة المحرر المضبوط وألزمتة المصاريف الجنائية لاتهامة بالتزوير فى محررات رسمية.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 25116 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول ,عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث المرور ,بضبط المتهم وبحوزته إيصال سحب لرخصة سيارة نقل مزور بناطق القسم.

كشفت تحقيقات ضباط مباحث المرور، أنه حال تنفيذ حملة مرورية بطريق العامرية استوقفت الحملة المتهم " م.س ب" سائق سيارة نقل ثقيل، وبسؤاله عن تراخيصها قدم إيصال سحب لرخصتى التسيير للسيارة والمقطورة ممهور عليهم بختم شعار الجمهورية، ومنسوب صدورة لادارة مرور الشرقية , وبالفحص والإستعلام عنه، تبين أنه مزور بطريق الاصطناع الكامل، وبمواجهته أقر بما أسفر عنه الضبط والفحص، أقر باصطناعة الإيصال المضبوط لانتهاء تراخيص السيارة حتى يتمكن من استخدامه للسير بالسيارة محل الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتبين من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن إيصال السحب موضوع التحقيق مزور كليا من حيث المطبوع وبصمة ختم شعار الجمهورية ورسم النسر وتزويره متقن ويجوز على الشخص العادى ينخدع به عند التداول وكذلك ثبت أن السيارة محل الواقعة انتهاء رخصتها منذ عام 2020، وبالعرض على النيابة، تبين أن المتهم وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ا، رتكب تزوير فى محرر رسمى إيصال سحب لسير سيارة نقل بمقطورة بالتزوير وذلك عن طريق الاصطناع الكامل على غير الحقيقة، وقلد ختم شعار الجمهورية لمرور الشرقية واستعملة لتقديمة لمامور الضبط عند طلبة، فقررت إحالته إلى محكمة محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.